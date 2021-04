Business Process Outsourcing: i tre pilastri del nuovo modello evoluto

Pasquale Carrano (SmartPaper): talento umano, processi più efficienti e customer oriented, e il modello di relazione che da quello cliente-fornitore passa a modelli di partnership. Il tutto abilitato dalla tecnologia

Il modello Business Process Outsourcing (BPO) tradizionale, focalizzato esclusivamente sul risparmio attraverso la riduzione dei costi, non è più sufficiente nello scenario ultra-competitivo odierno. Oggi è necessario muoversi verso un nuovo modello, capace di convertire l'agilità, l'efficienza e l'efficacia dei processi in un vantaggio differenziale in termini di qualità percepita dal cliente. Anche nell'automazione e nell'ottimizzazione dei processi, il cliente deve essere al centro della nostra strategia.

Ci sono tre pilastri che devono sostenere il successo nell'implementazione di un modello avanzato di BPO: il primo è costituito dal talento umano, per reingegnerizzare i processi, implementare le soluzioni tecnologiche e farle funzionare una volta trasformate; il secondo riguarda i processi, perché la loro revisione mira a migliorare l'efficienza e la soddisfazione del cliente, e la tecnologia è un elemento chiave di questa trasformazione; infine, il terzo concerne il modello di relazione, per passare da scenari di relazione cliente-fornitore a modelli di partnership, dove il partner si impegna a raggiungere i risultati prefissati. Il tutto abilitato, ovviamente, dalla tecnologia.