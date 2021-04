Come fare in modo che l'azienda cambi passo e abbracci la comunicazione B2B e B2C coinvolgendo tutti i suoi dipendenti e valorizzando al massimo la complessa rete di relazioni che LinkedIn offre?

A queste, e molte altre domande, offrono interessanti risposte Giorgio Fiammenghi e Doriano Marangon, con il loro recente scritto "Oralità digitale e generation lead. Modelli e canvas per dialogare, attirare e vendere su LinkedIn", edito da FrancoAngeli.

Lo strumento digitale più dirompente per il business è LinkedIn - sostengono gli autori, - capace di alimentare una generazione trasversale (generation lead), che dai baby boomer ai nativi digitali può imparare nuovi approcci relazionali e commerciali.

Il volume - senza dare troppo spazio alla teoria - entra nel merito della rivoluzione delle relazioni e del processo di vendita nella digital transformation con un approccio fortemente pragmatico, rispondendo alle domande che quasi ogni giorno manager ed imprenditori e si pongono in azienda: come e perché utilizzare LinkedIn e trasferendo al lettore informazioni e consigli pratici su come usare la piattaforma per lo sviluppo del business tra virtuale e reale.