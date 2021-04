Pierpaolo Bertocco (CPM Italy): nel post Covid per pianificare occorrono strategie e leadership innovative

Il primo motivo è legato alla qualità delle risorse offerte dall'outsourcer. Dallo studio "Outsourcing strategico" recentemente pubblicato da CPM è, infatti, emerso che il 62% delle aziende ricorre all'outsourcing per la possibilità di accedere a risorse di talento. L'outsourcer assicura, infatti, personale formato per uno specifico mercato, ma anche preparato ad applicare le proprie competenze per incentivare le vendite del brand-cliente in svariati comparti merceologici e circostanze non-convenzionali. In CPM, per esempio, per garantire un elevato livello di preparazione, investiamo annualmente il 10% delle entrate in corsi di formazione e sviluppo per le nostre risorse.

La seconda ragione è l'elasticità con cui i talenti possono essere gestiti. Questa duttilità si applica a molteplici situazioni, da quella attuale creata dalla pandemia a quelle tipiche del mondo retail, come le stagionalità, i lanci di prodotto ecc. Esternalizzare le vendite significa, infatti, avere a disposizione, quando si verificano cambiamenti, un pool di talenti che agisce su ciò che è necessario, al momento giusto.



La terza ragione è la possibilità per l'azienda di mantenere il focus sul proprio core business, le strategie di crescita e sulle funzioni interne prioritarie, mentre l'outsourcer si concentra sulle vendite, fornendo - in aggiunta alla field force - strategie e strumenti di vendita e analisi che consentono di ottimizzare i tempi e sfruttare al meglio il time-to-market.

La rapidità di cambiamento è il quarto motivo per cui esternalizzare le vendite. Mentre gli outsourcer sono abituati a reagire prontamente, e in modo focalizzato, ai cambiamenti, spesso le organizzazioni possono essere influenzate da priorità interne, altrettanto importanti ma che possono rallentare il processo.

Infine, i costi. L'outsourcing delle vendite offre svariati modelli commerciali a costo variabile - basati su obiettivi di performance - che consentono un controllo finanziario ottimale e assicurano un maggiore coinvolgimento nel raggiungimento dei traguardi fissati.



In breve: esternalizzare la forza vendita significa innanzitutto definire, gestire e monitorare una relazione diretta tra costi e risultati, grazie a un mix strategico tra risorse assunte direttamente e risorse esterne che condividono un obiettivo.

Come si integra l'outsourcing con le competenze interne?

Integrare una partnership di outsourcing strategico delle vendite significa avere team esterni predisposti a collaborare in modo interfunzionale all'interno dell'organizzazione per migliorare l'intero processo di vendita. Sempre secondo lo studio che citavo prima, il 79% dei sales manager concorda sul fatto che l'outsourcing delle vendite li aiuti a raggiungere più rapidamente gli obiettivi di business.

Le organizzazioni possono attingere e beneficiare di un mix di risorse fisiche e digitali in continua evoluzione e, allo stesso tempo, avvalersi di un servizio di consulenza basato su un'esperienza sul campo che spazia tra le diverse industrie, difficilmente reperibile attraverso le risorse interne. In CPM assicuriamo una sana contaminazione tra le competenze e uno scambio proficuo di dati e insight, avvalendoci di protocolli etici e di accountability. Sosteniamo così la proliferazione di nuove idee sulle tecniche di vendita, l'individuazione di diverse modalità operative e la creazione di contaminazioni tra esperienze. Il tutto si traduce in un vantaggio competitivo e una riduzione del rischio per il cliente.



La pandemia è stata un vero e proprio boost per il digital business. Il confine tra vendite online e offline si è fatto più sfumato. Come opera CPM in questo contesto?

La spinta verso l'integrazione dei canali di vendita ha registrato un'accelerazione che avrebbe dovuto avvenire fra qualche anno, rendendo il mondo retail realmente phygital, o, ibrido. Le operazioni fisiche e online dei retailer sono più interconnesse rispetto a un anno fa, ma bisogna ancora fare molto. È necessario coniugare in modo più efficace ed efficiente la logica adottata per il fisico con quella utilizzata per l'online, attingendo a strumenti di analisi che sono in grado di monitorare l'eCommerce come la field force fa per il retail fisico.

CPM contribuisce a favorire questo passaggio mettendo a disposizione due pillar chiave: le persone e la tecnologia. Investendo in risorse e competenze digitali per l'integrazione dei processi di vendita fisici e online, aiutiamo, infatti, i clienti a raggiungere gli obiettivi commerciale e trasformare le occasioni perse in vendite aggiuntive.



Nel corso degli anni abbiamo sviluppato una serie di tool proprietari, customizzati sulle esigenze dei clienti, che assolvono a svariate necessità, tra le quali, la raccolta di insight, il monitoraggio e la gestione delle vendite, non solo nel canale fisico, ma anche in quello digitale. Strumenti che durante la pandemia hanno dimostrato tutta la loro potenzialità, aiutando i clienti a restare competitivi. La nostra piattaforma per la vendita online Shop consente, per esempio, di integrare il retail fisico con gli eCommerce, stimolando le vendite.

Detail Online, invece è la piattaforma per il merchandising online che, grazie al costante monitoraggio di migliaia di retailer e marketplace verifica lo stato delle vendite e identifica con rapidità e precisione le problematiche che causano mancate opportunità di vendita.