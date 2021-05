PMI, marketing e digitalizzazione: dove andranno gli investimenti?

Innovation People - società di consulenza e servizi di Digital Marketing e Innovazione fondata nel 2015 da ex manager Yahoo e Oracle - ha pubblicato una Ricerca sulla Digitalizzazione delle Aziende nel 2021 per fare il punto sugli investimenti delle piccole e medie imprese italiane, e sulle scelte strategiche dei prossimi mesi.

L'Indagine, che prende in esame un centinaio di aziende dei più svariati settori (Industria, Logistica, Formazione, Retail, Turismo, Media, per citarne alcuni riportati in grafica) punta l'attenzione sul cambiamento nelle abitudini dei consumatori emerso durante la pandemia, che ha comportato, per molte realtà, un vero e proprio cambio di rotta al fine di fronteggiare al meglio il "new normal". L'obiettivo è quello di evidenziare lo stato della digitalizzazione in Italia e in che modo il comportamento digitale delle imprese cambierà nei prossimi mesi, in funzione di un mercato in continua trasformazione.

Digitalizzazione e Strategie Digitali: luci e ombre

Nel 2020 le aziende sono state costrette a reinventare il proprio approccio digitale per rispondere ad una crisi senza precedenti. Questo ha accelerato, da un lato, il processo di digitalizzazione intesa come efficientamento tecnologico dei mezzi di comunicazione, dall'altro l'implementazione di nuove Strategie Digitali volte a migliorare sia la presenza e reputazione online del brand, sia il rapporto, il messaggio e il servizio offerto ai propri clienti, come afferma l'83% degli intervistati. I canali di comunicazione più utilizzati per mantenere attiva una relazione con i clienti sono stati essenzialmente i Social Media (77%) e l'Email Marketing (68%). Tuttavia, ben il 61% dei partecipanti al sondaggio ha sottolineato che, complice la velocità nel cambiamento, le strategie messe in campo sono risultate poco chiare e non del tutto definite.