Oracle Gallery: l'arte e il cloud uniti per creare consapevolezza sulle opportunitÃ 

Non poteva mancare la Creazione di Adamo, di Michelangelo - l'affresco sulla Cappella Sistina - come ha raccontato anche Romani nel video, paragona la soluzione Oracle Cloud at Customer basata su tecnologia Exadata, si tratta dell'efficacissima metafora della potenza e delle infinite possibilità del Cloud che "ridestano" in modo creativo le tecnologie on-premise, unendo i due mondi e generando una nuova "Creatura" (Exadata Cloud-at-Customer).

Tecnologia a misura d'uomo

"I clienti intervenuti all'evento Oracle Gallery ci hanno espresso un ottimo grado di soddisfazione", ha commentato Riccardo Iommi, Direttore Solution Engineering (Pre-Vendita) Cloud Systems di Oracle Italia. "In particolare, è stato ammirato lo sforzo che abbiamo fatto nel rendere una materia a volte oggettivamente arida più a misura d'uomo, e nel far comprendere come gli sviluppatori d'arte e quelli di tecnologia non siano poi così distanti.



Le persone del mio team che hanno lavorato all'evento, del resto, sono tutte estremamente tecniche, ma con l'affiancamento di un'esperta di arte sono uscite dalla propria comfort zone e hanno saputo guardare il loro lavoro quotidiano da una certa distanza, rendendolo più 'umano' e generando così reazioni molto calorose e meno formali del solito. E tutto questo anche se le soluzioni Cloud Systems potevano essere tecnicamente già note a molti degli intervenuti".

"I nostri sistemi ingegnerizzati continuano ad avere una forte presa e un grande apprezzamento da parte dei clienti italiani - ha dichiarato Filippo Fabbri, Country Leader di Oracle Cloud Systems in Italia - e chiuderemo bene l'anno fiscale (NdR: fine maggio, per Oracle) con una tenuta sostanziale di quanto gestiamo per l'utilizzo on-premise, da un lato, e una crescita molto significativa (+200%) della parte Exadata Cloud At Customer, il cloud pubblico Oracle gestito 'a casa del cliente', dall'altro", ha detto Fabbri. "I settori verticali che ci hanno dato maggiori soddisfazioni sono stati quello bancario, anche grazie a necessità sorte da riassetti societari per le operazioni di M&A e il relativo consolidamento dei sistemi IT, e quello della Pubblica Amministrazione centrale, sulla spinta della digitalizzazione data-driven accelerata anche dal periodo particolare che abbiamo attraversato".