Immobiliare: perchÃ¨ investire in data center ecologici

Per i data center non si tratta tanto di collegamenti di trasporto o di affluenza di pubblico, quanto di condizioni climatiche: i climi freddi contribuiscono a ridurre il consumo di energia, gran parte del quale viene solitamente speso per raffreddare le macchine.

Non è un caso che l'investimento nei data center nei Paesi nordici sia quasi raddoppiato tra il 2018 e il 2025 (si veda il grafico). Di fondamentale importanza è anche il fatto che la regione sia dotata di reti in fibra ottica ultraveloci, le autostrade del mondo digitale, che utilizzano cavi costituiti da fili di fibra di vetro sui quali i dati vengono trasferiti sotto forma di luce ottica.

In secondo luogo, gli edifici. È fondamentale poterli alimentare con energia rinnovabile, ancora meglio se prodotta in loco. Anche l'isolamento termico degli edifici è importante, così come lo stretto monitoraggio del consumo delle utenze per garantire un utilizzo ottimale dell'energia. I data center di nuova costruzione possiedono alcune fra le migliori credenziali ecologiche. Ma l'atto stesso di costruire partendo da zero è tutt'altro che verde: la sola produzione di cemento rappresenta circa l'8% delle emissioni globali di carbonio. In linea di principio, la ristrutturazione e l'ammodernamento rimarranno quasi sempre le opzioni migliori per l'ambiente. Il percorso di ristrutturazione offre inoltre il miglior potenziale di rendimento immobiliare grazie alla creazione di valore aggiunto.



La recente acquisizione di Pictet ad Akalla, alla periferia di Stoccolma, ne è un esempio. Parte dell'edificio è già occupata da un data center e, nel tempo, intendiamo convertire la maggior parte dell'area rimanente, attualmente una tipografia, in uno spazio di data center. Alcune soluzioni di ristrutturazione sono a bassa tecnologia - come l'aggiunta di nuove solette per il pavimento, per ottimizzare lo spazio e migliorare quindi l'efficienza.

Altre sono davvero innovative. I data center generano molto calore, che viene normalmente disperso nell'ambiente. Stiamo studiando il modo migliore per recuperare e incanalare il calore in un impianto di teleriscaldamento che fornisca calore alle unità abitative all'interno del comune.

Stiamo inoltre valutando la possibilità di generare energia "in loco" attraverso l'uso di pannelli solari, pale eoliche o con altre fonti rinnovabili. L'energia prodotta localmente è innegabilmente più efficiente da consumare rispetto a quella trasportata per grandi distanze attraverso la rete elettrica, che subisce notevoli perdite di trasmissione.



Investire in data center ecologici è un modo per sfruttare la solida crescita della tecnologia e rispettare, al contempo, gli obiettivi ambientali. Mentre le nostre vite diventano sempre più digitali, accelerate dalla pandemia e dall'arrivo della tecnologia 5G, la domanda di data center continuerà a crescere esponenzialmente. Riteniamo che questo segmento del settore immobiliare commerciale si trasformerà molto rapidamente in un investimento di tipo obbligazionario, fornendo un flusso stabile di rendimenti per i portafogli immobiliari core e core plus.

Tuttavia, per il momento, a causa della rapidità della crescita e della mancanza di locali adeguati, gli investitori immobiliari hanno l'opportunità di generare un ulteriore rendimento riqualificando gli edifici esistenti. La sfida è trovare locali con una metratura sufficientemente ampia (come i grandi centri logistici) in una posizione strategica dove coesistano fibra ottica spenta ed elettricità, e adottare un approccio creativo e innovativo per rendere l'edificio il più ecologico ed efficiente possibile.



Zsolt Kohalmi, Global Head of Real Estate and Co-Chief Executive Officer di Pictet Alternative Advisors