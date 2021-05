Mercati in pausa dopo il rally di inizio anno?

La BCE, invece, sarà probabilmente costretta a potenziare la dotazione del Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), il suo programma di acquisto per l'emergenza pandemica, in modo da evitare bruschi cali della liquidità alla scadenza del programma (fissata a marzo 2022).

Questo contesto giustifica ancora, nel medio termine, un giudizio strategicamente costruttivo sui mercati azionari e cauto sui titoli di Stato core, anche se le valutazioni sui mercati obbligazionari sono diventate più appetibili dopo il recente sell-off. Tuttavia, nel breve è possibile che si sviluppi una fase di minor direzionalità o anche un movimento correttivo, che potrebbe avere respiro più ampio rispetto ai ribassi recenti (del resto gli indici S&P 500 e MSCI World non subiscono correzioni superiori al 5% da ottobre 2020).

Pertanto, l'esposizione al mercato azionario è stata tatticamente ricondotta alla neutralità, prendendo profitto sui settori ciclici, ovvero quelli che più hanno beneficiato del miglioramento delle prospettive di crescita (finanziari, materie prime, industriali, consumi discrezionali).



Fasi di debolezza saranno sfruttate per ricostituire il sovrappeso sulle attività rischiose. Sono quattro, in sintesi, le ragioni che inducono a pensare che una fase di consolidamento o correzione - se pur non profonda grazie al supporto dei fondamentali - potrebbe essere più vicina. Analizziamole.

Innanzitutto, il flusso di notizie positive su emergenza sanitaria e quadro macro/fondamentale è prossimo al picco e sembra ormai prezzato, come dimostra lo scarso impatto sui prezzi di borsa di sorprese anche molto positive nell'ambito della stagione degli utili (reporting season), In secondo luogo, il rally degli ultimi mesi lascia sul campo valutazioni piene, a maggior ragione considerando la significativa revisione al rialzo delle stime sulla crescita degli utili. Terzo, si stanno riscontrando segnali di eccesso fra gli indicatori di sentiment e il posizionamento degli investitori (specie fra quelli retail americani, la cui attività di trading in questi mesi è stata di gran lunga superiore alle medie storiche). Infine, come già anticipato la stagionalità, che è sfavorevole: storicamente, i mesi di maggio e giugno sono quelli meno propizi per i mercati azionari.