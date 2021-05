La pandemia incrementa la scelta di adottare l'intelligenza artificiale

La conclusione è netta: le aziende più veloci nell'adottare innovazioni tecnologiche come l'IA e l'automazione intelligente acquisiscono un vantaggio di produttività e crescita su quelle che si muovono più lentamente. Gli effetti di questa tendenza sono già evidenti nel settore tecnologico statunitense, ma con il diffondersi delle tecnologie legate all'IA in una più ampia gamma di settori si prevede un'analoga divergenza di tassi di crescita e redditività tra le imprese leader e le altre.

L'intensità tecnologica dell'economia mondiale è in crescita, e gli approcci computazionali finiranno per rappresentare una quota maggiore della produzione economica.

I produttori di strumenti per l'IA

Questo solleva l'ovvio interrogativo di quale sia il modo migliore per investire in questo trend. I settori della tecnologia e di Internet rimangono evidentemente al centro dell'attenzione degli investitori, ma si evidenziano anche le opportunità presenti tra i produttori di strumenti per l'IA.



Nei casi in cui i dati non possono essere inviati al cloud per motivi normativi o per l'eccessiva latenza insita nella loro trasmissione, l'elaborazione deve essere effettuata localmente (edge computing). Diversi fornitori di servizi stanno cercando di ideare un servizio di tipo cloud in outsourcing, disponibile in remoto, in modalità "edge". Le innovazioni in questo settore apriranno verosimilmente un'ulteriore area di crescita per i produttori di strumenti per l'IA.

La pandemia crea problemi di dati per l'IA

L'IA opera formulando previsioni sulla base di schemi ricorrenti che individua nell'ambito di serie storiche di dati. Se i comportamenti umani e la domanda di beni e servizi cambiano in maniera radicale, come accaduto dall'inizio delle misure di confinamento globali, i dati storici cessano di essere rilevanti e le previsioni fatte con i sistemi di IA non sono più applicabili. L'impatto della pandemia sui sistemi che formulano previsioni per individuare i fabbisogni nei diversi stadi delle catene di produzione è stato forte. Al momento, è necessario che i sistemi automatizzati siano affiancati dall'intelligenza umana.



Per quanto nel breve periodo la crisi possa mettere in difficoltà i sistemi di IA esistenti, in ultima analisi il COVID-19 amplierà la gamma di informazioni utilizzabili per addestrare i sistemi di IA, dando impulso alla loro diffusione in ogni angolo dell'economia.

David M. Egan, Analista senior - Semiconduttori e Responsabile leadership di pensiero e ricerca di Columbia Threadneedle Investments