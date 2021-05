Omniexperience Ã¨ il driver per ripensare un eCommerce di successo

Il crescente sviluppo dell'eCommerce insieme alle più recenti innovazioni tecnologiche stanno assottigliando sempre di più il confine tra commercio fisico e virtuale. L'esperienza di acquisto è diventata ibrida, un mix fra l'esperienza in store e digitale, che si riflette in tante commistioni nel processo di acquisto.

Questo spinge il settore retail a puntare verso una strategia olistica che integri i diversi canali di contatto e di acquisto in modo da personalizzare l'offerta di prodotto e fornire al consumatore un'esperienza unica e coerente del brand.

Il nostro obiettivo è rispondere a questa evoluzione verso un modello ibrido offrendo ai clienti soluzioni integrate secondo una visione olistica per realizzare eCommerce, app, website e smart store in modo armonico ed ancorato alla value proposition del cliente.

Questo consente ai brand di costruire una customer experience migliore, che mescoli l'esperienza tra store e digitale e tenga conto del valore aggiunto di avere due modalità di acquisto che dialogano fra loro: un eCommerce che guarda a cosa avviene nello store fisico e viceversa.



Tutto questo è possibile sfruttando le capacità tecnologiche, l'esperienza e la competenza sviluppate negli altri ambiti in cui l'azienda opera, che permettono di aiutare il cliente non solo nella fase di acquisto online, ma anche nell'esperienza in negozio.

L'importanza di avere un interlocutore unico

Fare un eCommerce non significa semplicemente vendere online dei prodotti. Significa fare delle scelte. La vendita online è di per sé un canale di vendita al pari degli altri, per il quale vanno definiti un modello di business, target e obiettivi. Ciascun retailer deve individuare la propria strategia di vendita di cui

l'eCommerce può essere parte più o meno predominante, inserita in uno scenario di omniexperience per l'utente finale, in cui la vendita avvenga in maniera esclusiva o parziale sul canale web.

Non è più sufficiente integrare in ottica multicanale i diversi touchpoint, ma è necessario ragionare in termini di customer experience, declinando la strategia di business nei confronti del consumatore.



È la strategia che guida l'integrazione dei differenti canali, in funzione della customer experience: è in questo modo che passiamo da una strategia omnichannel a una strategia omniexperience.

GFT, grazie alla sinergia interna con la digital agency Meduse, integrata nel gruppo, è in grado di sviluppare progetti end-to-end che non solo comprendono la realizzazione dell'infrastruttura tecnologica, ma realizzano anche l'intera filiera di processo di vendita: dal concept creativo al design della customer experience, alla realizzazione fisica dell'eCommerce e la sua promozione. La soluzione progettuale copre ogni processo correlato, ovvero tutto ciò che ha a che fare con magazzino, logistica, spedizione, fatturazione, servizi generalmente forniti da terze parti.

Tecnicamente si traduce nel supportare il cliente nella definizione degli articoli in vendita (totale, parziale o differente) su canale web, nel definire se la vendita sarà in affiancamento alla vendita on site, o puramente online, nello sviluppo della strategia di vendita e di comunicazione in ottica omnichannel e omniexperience e nella definizione dell'esperienza di acquisto ottimale per l'utente.



Questo significa aiutare le aziende nell'intero percorso: dall'idea alla sua realizzazione, con un supporto al cliente nella definizione del modello di business, della strategia, ma anche nell'analisi del brand volta a identificare una customer experience coerente e coinvolgente.

Perché occorre una visione olistica

Nell'ideare e realizzare un eCommerce, è fondamentale non essere guidati dal prodotto da vendere. Il rischio sarebbe focalizzarsi solo sulla migliore soluzione tecnologica. Occorre avere invece una visione olistica, con l'obiettivo primario di attivare una relazione coinvolgente fra il consumatore e il brand, attraverso tutte le esperienze: di interazione, di comunicazione, in negozio e in tutti i flussi di acquisto, dall'acquisizione fino al pagamento e oltre.

Per farlo, occorre avere ben chiari l'essenza del brand (la sua personalità e il sistema di valori che rappresenta), gli obiettivi di business e la strategia che c'è dietro l'eCommerce. Avere interlocutori che in fase di analisi, design e realizzazione parlino sia la lingua del business che quella dell'IT, per evitare che la realizzazione sul sistema si discosti dall'idea generata a monte e che siano guidati dalla volontà di differenziarsi, di comunicare in maniera efficace e, in definitiva, migliorare l'esperienza degli utenti.



Giovanni Scarzella, Retail Industry Director di GFT Italia