PerchÃ¨ l'inflazione nell'eurozona non Ã¨ un problema strutturale pericoloso per le imprese italiane

In primis, BCE e FED non hanno politiche alternative a mantenere i tassi d'interesse bassi e immettere liquidità nel sistema, perché l'obiettivo principale sul lungo termine è rendere l'enorme debito (accresciuto dalle politiche di contrasto alla crisi pandemica) sostanzialmente rimborsabile. In tal senso, la BCE nella riunione dell'11 marzo ha confermato la propria politica monetaria. Il giorno prima il dato sull'inflazione statunitense di febbraio pari a 1,7%, anche se in crescita rispetto a gennaio (1,4%) è risultato in linea con le attese; in più l'inflazione americana da anni è superiore a quella europea e le aspettative degli operatori finanziari sono le stesse per i prossimi 10 anni.

In Europa, nonostante tutti gli stimoli messi in campo contro la pandemia, l'inflazione non dovrebbe superare la soglia dell'1,45% sotto la famosa soglia del 2%, che per statuto spingerebbe la BCE ad una politica monetaria restrittiva. Infine, la leadership di Draghi, presidente del consiglio italiano, renderà più facili e stretti i rapporti con la BCE e l'Ue, per garantire al sistema italiano il supporto di cui abbiamo bisogno.



Nei prossimi mesi l'economia attraverserà la fase più profonda della recessione mentre un trend di inflazione sostenibile per lo sviluppo ampio e duraturo dovrebbe essere sostenuto da un rafforzamento del mercato del lavoro e da un aumento dei salari. Il tasso di disoccupazione per ora è aumentato di poco dal 7,2% all'8,3%, ma è chiaro a tutti che si tratta di un valore falsato dal sostegno finanziario dei governi al mercato del lavoro e dal blocco dei licenziamenti tutt'ora in vigore in Italia e Spagna. Senza misure di contenimento la disoccupazione nell'area Euro potrebbe rapidamente schizzare al 20%.

Come dovrebbe comportarsi la singola impresa?

La dinamica dei prezzi in crescita rapida e imprevedibile crea problemi perché non sempre l'impresa riesce a scaricarli sul proprio mercato di riferimento, con l'effetto di ridurre i margini, già messi a dura prova dalla pandemia. Ci sembra, quindi, evidente che la volatilità dei primi mesi dell'anno e dei prossimi deve essere affrontata con un modello strategico che sappia coniugare visione a lungo termine (oltre la ripresa dell'economia) e da rapida flessibilità nel breve.



Attenuando i rischi connessi ad acquisti senza la dovuta cautela nelle trattative con i clienti.

Antonio Masullo, partner di Nexumstp e Amministratore Delegato di NexumPro