VolatilitÃ : differenza tra obbligazionario e azionario

Volatilità: differenza tra obbligazionario e azionario

Giacomo Calef (Notz Stucki): cosa possiamo aspettarci per i prossimi mesi è difficile da prevedere, pertanto si raccomanda di mantenere portafogli ben diversificati ed equilibrati

A margine della fine del primo trimestre 2021, caratterizzato dall'inizio delle campagne vaccinali a contrasto del virus, vogliamo porre un focus sui livelli di volatilità intercorsi nelle ultime settimane. In particolare, la chart sotto riportata risulta interessante, poiché pone a confronto due indici di riferimento da potersi tenere in considerazione per monitorare la dispersione dei rendimenti degli assets finanziari.

Da un lato, abbiamo il Cboe Interest Rate Swap Volatility Index (in arancione: SRVIX), ovvero un indice che fornisce una misura standardizzata della volatilità rilevata nel mercato OTC (Over-The Counter) degli swap sui tassi di interesse USA, ovvero una stima di riferimento per il comparto obbligazionario statunitense. Ebbene, segnaliamo come l'indice abbia registrato una crescita significativa da inizio anno al 31 Marzo, con un +35% circa, e dal grafico possiamo osservare addirittura che si sta avvicinando ai livelli massimi toccati in Marzo 2020, allo scoppio della pandemia.