Sei in smartworking? Concilia produttivitÃ  e benessere

Monia Martini, People and HR Operations Director di Boston Consulting Group per Italia, Grecia, Turchia e Israele (nella foto) spiega che "la ricerca ha evidenziato un disagio sempre più crescente tra le persone che devono gestire e motivare i team, dato dal cambio drastico della modalità di lavoro rispetto a come eravamo abituati prima dell'emergenza. Nel caso particolare di BCG, lo smartworking è sempre stato parte della nostra vita, ma mai stato forzato e al 100%: la spinta dovuta al contesto ha rappresentato certamente una sfida importante".

Un aspetto fondamentale per il benessere dei lavoratori da remoto è il senso di connessione con il resto del team.

Gli smart worker che si dichiarano soddisfatti del livello di contatto con i colleghi hanno due o tre volte più probabilità di migliorare la propria produttività su compiti collaborativi. Spetta ai leader trasmettere la propria presenza e vicinanza pur virtualmente, stabilendo una connessione emotiva con il proprio gruppo.



Anche in questo contesto, la mindfulness gioca un ruolo fondamentale: il leader può migliorare la capacità di entrare in contatto con le proprie emozioni, stabilendo al contempo una connessione con gli altri e valorizzando così l'emotività di ognuno.

Per quanto riguarda i benefici sul comportamento, le 10 settimane di programma di mindfulness hanno permesso ai partecipanti di aumentare i comportamenti di tipo non reattivo (+12%), diminuendone la passività e la tendenza ad agire in modo casuale sulla base della condotta altrui o delle circostanze. L'utilizzo della mindfulness, inoltre, ha favorito una maggior consapevolezza dei comportamenti, passando da un valore di 9.3 a 10.3.

I leader hanno reso efficace il lavoro virtuale, ma "l'efficacia da sola non basta", afferma Martini.

"Bisogna promuovere con costanza legami profondi nel team e per questo il leader deve essere in grado di reagire allo stress, di osservare il proprio lavoro in un quadro più ampio ed essere emotivamente presente per la sua squadra. Durante un meeting da remoto, ad esempio, può essere utile chiedere ai partecipanti di illustrare brevemente il proprio stato emotivo, condividendolo con il resto del gruppo".



I risultati della survey indicano che le pratiche mente-corpo hanno aiutato i leader ad esaltare queste importanti qualità, anche in profonda crisi COVID-19. I manager in grado di praticare correttamente la mindfulness contribuiranno in misura maggiore al successo della loro azienda durante la pandemia, gestendo con più facilità le situazioni di crisi.