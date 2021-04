Guida autonoma: quali sono le societÃ  piÃ¹ attive sul mercato?

Altri marchi come Zoox (rilevato da Amazon) o Uber (in via di dismissione) si stanno lanciando nella mischia. Per non parlare di Apple, l'azienda più grande del mondo, che sta sviluppando progetti legati alle auto a guida autonoma e negoziando con le case automobilistiche coreane perché producano le loro.

I benefici sono molti, tra cui il decongestionamento delle città. Orchestrando il flusso di auto all'interno delle città il sistema diventa più efficiente e dovrebbe ridurre drasticamente gli ingorghi. Anche la sicurezza dovrebbe esserne avvantaggiata.

Le auto saranno in grado di comunicare tra di loro e gli algoritmi dell'AI dovrebbero dimostrarsi più reattivi degli esseri umani, senza mai stancarsi o distrarsi. Infine, i conducenti non dovranno più guidare e potranno trasformare l'auto in uno spazio di lavoro o di relax. Si spiegano così gli investimenti massicci nell'infotainment, che trasformerà l'auto in uno spazio conviviale con musica, schermi e connettività. Non a caso, nel 2016, un'azienda come Samsung ha acquistato Harman Kardon per penetrare nel mondo dell'auto di domani che si potrà controllare tramite smartphone.



Secondo il Think-tank Idate, entro il 2040, 55 milioni di veicoli senza conducente dovrebbero percorrere le strade di tutto il mondo, la cui adozione in massa, stando alla società di consulenza McKinsey, è prevista entro il 2050. La strada è ancora lunga ma arriverà il giorno in cui ogni auto dovrà essere dotata di un certo livello di intelligenza per avere il diritto di circolare.

E proprio come gli ippodromi nel ?900 ci saranno sempre dei circuiti in prossimità delle smart cities dove gli appassionati di guida potranno coltivare il loro passatempo preferito.

Rolando Grandi, Gestore di Echiquier Artificial Intelligence, La Financière de l'Echiquier (LFDE)