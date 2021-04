L'Italia Ã¨ il Paese europeo che registra il calo piÃ¹ netto dei consumi

Nel corso del 2020 il tasso di risparmio dei clienti N26 è cresciuto del 30% rispetto all'inizio dell'anno. Invece, i clienti tedeschi, spagnoli e francesi hanno registrato un aumento dei tassi di risparmio rispettivamente del 42%, del 38% e del 30%.

In Italia, i pagamenti in contanti durante il primo lockdown di metà aprile 2020 sono calati del 30%, per poi recuperare lentamente nel corso dell'anno e stabilizzarsi al 65% dei livelli pre pandemia, confermando il trend legato alla progressiva digitalizzazione dei pagamenti.

L'utilizzo dei metodi di pagamento digitale come Apple Pay e Google Pay tra i clienti italiani ha visto un balzo del 40% nel corso del 2020 (dati N26 Bank).

Cambiamenti nelle abitudini di spesa: in Europa il contante è "out" e i pagamenti digitali fanno sempre più parte della nuova normalità

A causa delle rilevanti e diffuse condizioni di rischio per la propria salute e delle misure restrittive che determinano un aumento dei pagamenti cashless, le transazioni da mobile si sono affermate come la nuova normalità per i consumatori europei. In molti mercati N26 Bank ha visto i prelievi bancomat stabilizzarsi intorno al 65% dei livelli pre-pandemici. Al contrario, l'utilizzo di metodi di pagamento mobile come Apple Pay e Google Pay è in forte aumento, mostrando un balzo del 79% in Spagna e del 74% in Francia.



Secondo il General Manager di N26 Bank per l'Italia e South East Europe Andrea Isola (nella foto), "siamo consapevoli che il percorso per uscire dalla crisi determinata dall'emergenza sanitaria non sarà breve, noi però siamo pronti a fare la nostra parte consolidando la fiducia dei clienti e supportandoli nella pianificazione e gestione delle proprie spese. Siamo anche convinti che proprio la digitalizzazione dei pagamenti, un trend in crescita come confermato anche dal nostro studio, sarà uno dei fattori chiave per il ritorno della fiducia dei consumatori e la ripresa dei livelli di spesa. Il digital banking da strumento per rispondere a una situazione di emergenza diventerà un nuovo modo di fruire dei servizi finanziari che riduce costi e tempi e migliora l'esperienza d'uso. N26 Bank, che mediante prodotti e servizi caratterizzati da immediatezza e semplicità di utilizzo, ha sempre avuto l'ambizione di offrire ai propri clienti un'esperienza bancaria trasparente e completamente mobile, è sicuramente in prima linea per favorire il passaggio alla cashless society".