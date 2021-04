Il Manchester City in rosso per il 2019-20 prevede un profitto nel 2020-21

La stagione 2019-20 è stata messa in pausa lo scorso marzo quando è insorta la pandemia.

Quando la Premier League è tornata a giugno, le partite si sono svolte a porte chiuse e il City ha riportato la perdita di entrate da botteghino come il principale motivo della complessiva riduzione dei ricavi dell'11%, arrivando a 478,4 milioni di sterline.

Il City ha anche fatto notare che la vendita del nazionale tedesco Leroy Sane al Bayern Monaco per un 44,7 milioni di sterline non è apparsa nei conti 2019-20 poiché il trasferimento è andato a termine a luglio. Il club ha anche indicato il rimborso dei costi degli abbonamenti e la riduzione dei ricavi da broadcasting come fattori per la perdita di 126 milioni di sterline.

Nonostante la perdita, il City ha detto che prevede di "tornare immediatamente alla redditività" nel 2020-21 a causa di una stagione meno influenzata dal COVID-19 e dei ricavi 2019-20 differiti. Il City prevede che le perdite normalizzate per ciascuna delle stagioni 2019-20 e 2020-21 saranno inferiori a 60 milioni di sterline all'anno.