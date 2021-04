Azionario: il rally prosegue. Aspettative positive sugli utili societari

Ma se uno di questi due temi chiave - la ripresa e un rischio limitato di inflazione - venisse messo in discussione, per esempio a causa di un aumento dell'aliquota fiscale o dei tassi di interesse, si potrebbe assistere ad una rapida correzione, viste le attuali valutazioni.

Oggi la valutazione dei mercati è tirata a causa dei tassi e questo va tenuto in considerazione.

La Banca centrale europea farà di tutto per mantenere i tassi bassi e questo ci rassicura. L'Europa, e l'Italia in particolare, sono mercati ciclici. Sono i primi a beneficiare di una ripresa mondiale. Piuttosto il problema del mercato oggi è la spaccatura tra una sua parte che è molto a buon mercato e un'altra parte che comprende società con valutazioni molto tirate. Se c'è un movimento sui tassi e se l'economia riparte, ci sono maggiori opportunità in quella parte del mercato dove le valutazioni sono più basse.

Investimenti in sostenibilità

L'economia si è fermata per un anno, ma i mercati sono ripartiti e hanno già raggiunto livelli superiori a quelli di un anno fa. In questa crisi i mezzi di produzione non sono stati distrutti e le società hanno potuto navigarla.