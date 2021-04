I ricavi dell'UEFA scendono a 3 miliardi di euro per il 2019-20

La cifra delle entrate dei diritti media è calata rispetto ai 3,31 miliardi di euro registrati nel 2018-19, ma la UEFA ha sottolineato che prevede ancora entrate cumulative dei diritti media per 7,79 miliardi di euro nel ciclo delle competizioni per club 2018-21, rispetto ai 6,02 miliardi di euro nel 2015-18.

I ricavi totali delle competizioni per club di 2,73 miliardi di euro sono diminuiti di 487 milioni di euro rispetto al 2018-19, con la UEFA che lo ha attribuito a "pagamenti compensativi concordati a media e partner commerciali, nonché a finali giocate senza spettatori".

Il dato di sponsorizzazione, merchandising e diritti di licenza ha visto una diminuzione di 60,2 milioni di euro rispetto al dato 2018-19. Si prevede che le entrate combinate di sponsorizzazione, merchandising e diritti di licenza di competizioni per club raggiungeranno 1,32 miliardi di euro nel 2018-21, rispetto a 1,29 miliardi di euro nel 2015-18.



Le competizioni per club hanno rappresentato un punto di forza nei ricavi della UEFA (89,9%) con le competizioni per squadre nazionali responsabili di 279,8 milioni di euro (9,2%) dei ricavi totali. Il minor numero di partite di qualificazione europea e il rinvio delle finali di Uefa Nations League 2020-21 all'ottobre 2021 hanno comportato un calo delle entrate di 325 milioni di euro. E come ricordato, gli stadi sono ancora pressochè vuoti.

A seguito del rinvio di 12 mesi del Campionato Europeo Uefa 2020, i guadagni corrispondenti per quel torneo saranno riconosciuti nel bilancio 2020-21. E questo giustifica la richiesta all'Italia di assicurare almeno il 25% della capienza degli stadi in occasione della manifestazione.

I ricavi dei biglietti sono stati prevedibilmente in netto calo nel 2018-19, passando da 26,9 milioni di euro a 3,5 milioni di euro. I ricavi dell'ospitalità hanno subito una flessione simile durante le finali a porte chiuse delle competizioni UEFA per club, scendendo da 23,4 milioni di euro a 300.000 euro. Le "Altre entrate" della UEFA sono aumentate a 23,3 milioni di euro nel 2019-20 (da 19,5 milioni di euro nel 2018-19).



Dei 3,1 miliardi di fatturato, l'UEFA ha distribuito 2.417.441 mld tra tutte le partecipanti ai suoi tornei, fondi andati a club e nazionali (di tutti i livelli). 1.646.378 solamente per la Champions League.

Il che significa che quando il presidente del Real Madrid faceva notare che le prime 10 squadre della competizione generavano il 90% dei ricavi dell'UEFA ma ricevevano solo le briciole, forse non aveva proprio tutti i torti, visti i criteri di spartizione finora seguiti.

I pagamenti di solidarietà erogati si sono attestati a 231,8 milioni di euro nel 2019-20, in lieve calo rispetto ai 235,2 milioni di euro registrati 12 mesi prima.

Le riserve totali della Uefa si sono attestate a 500,9 milioni di euro a giugno 2020, in calo rispetto ai 574,8 milioni di euro dell'anno precedente, ma consentendole di finanziare pagamenti anticipati a club e federazioni nazionali.



Le spese per eventi sono diminuite da 239,8 milioni di euro nel 2018-19 a 181,3 milioni di euro nel 2019-20 a causa del formato rivisto per le fasi finali di Champions League ed Europa League e dell'assenza di spettatori. Ci sono stati costi aggiuntivi sostenuti a causa di test e misure sanitarie.