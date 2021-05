I due driver che spingeranno la domanda di argento

L'uso dell'argento nella generazione di energia rinnovabile non si limita al fotovoltaico. I sensori a base di argento sono impiegati nelle turbine, nei sistemi di gestione delle reti, negli interruttori "intelligenti". Le batterie all'ossido di argento possono anche essere utilizzate per sistemi di stoccaggio dell'energia.

L'utilizzo dell'argento negli autoveicoli ha subito generalmente un'espansione con un maggiore uso delle componenti elettriche come semiconduttori, sensori, cablaggi, controlli, fusibili, interruttori e display. Tale evoluzione è accelerata dai veicoli elettrici. I veicoli elettrici, infatti, necessitano di un numero maggiore di sensori per monitorare l'uso delle batterie e il funzionamento di altre componenti elettriche. Inoltre, l'argento svolge un ruolo anche nell'infrastruttura di ricarica. A mano a mano che i veicoli diventeranno più autonomi, l'elettrificazione e la domanda d'argento per le auto probabilmente continueranno a crescere.



Secondo il Silver Institute, l'uso dell'argento nell'industria del settore automotive ammontava a circa 61 milioni di once nel 2020. Si tratta di quantità d'argento simili a quelle impiegate nel fotovoltaico nel 2015. Il Silver Institute si aspetta che l'uso nel settore automobilistico raggiunga gli 88 milioni di once entro il 2025, solo 8 milioni di once in meno rispetto alle dimensioni dell'industria fotovoltaica odierna.

Ci aspettiamo che l'argento segua la scia dell'oro ma superandolo quanto a rialzi. Inoltre, il continuo miglioramento del ciclo industriale stimolerà la domanda per questo metallo. Si aggiunga anche che la transizione energetica porterà benefici all'argento sia nella produzione di energia che nell'uso per i veicoli.

Nitesh Shah, Director, Research, WisdomTree