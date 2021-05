Il comparto energy alla prova del rischio climatico

- Livelli di rating: per il settore Property si è sviluppato un mercato a due livelli, con la ricerca di business caratterizzato da un buon frazionamento del rischio e con gli introiti dai premi che determinano aumenti dei tassi più moderati rispetto al resto del portafoglio. Gli incrementi dei tassi Liability continuano a dipendere fortemente dall'ammontare del limite delle coperture richieste.

Secondo Eva Mariani, Energy Practice Leader di Willis Towers Watson, "negli ultimi 12 mesi abbiamo visto un'evoluzione decisamente singolare del prezzo del petrolio, il calo della domanda e un interesse ancora più esteso per i temi ESG; non si può quindi negare che l'industria energetica stia affrontando sfide sempre più significative.

Tuttavia, è la questione del rischio climatico che continua a dominare il settore e stiamo vedendo un'accelerazione sempre maggiore del processo di transizione energetica.



In breve, le aziende di oggi hanno bisogno di progettare solidi piani di transizione per garantire un futuro sostenibile. In Willis Towers Watson continuiamo a lavorare con i nostri clienti per aiutarli a raggiungere questi nuovi obiettivi il più rapidamente possibile. Lo facciamo da un punto di vista consulenziale e analitico, con lo scopo di aiutare i nostri clienti ad accelerare il raggiungimento dei loro obiettivi di riduzione di emissioni nocive e, così facendo, migliorare il loro profilo nell'ambito della loro community di stakeholder".