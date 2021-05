Ascoltare in incognito per creare il miglior clima aziendale - Recensione di

Il testo descrive un ruolo sempre più importante all'interno delle strutture che operano nel settore dell'ospitalità (hotel residence, resort ecc.). Stiamo parlando di una fetta importante del Pil italiano, per la quale capire, senza essere notati, come si comportino i propri addetti nel rendere più accogliente e piacevole il soggiorno dei propri clienti. Un libro, pertanto, strategico per chi voglia gestire con managerialità la propria impresa, prevenendo e risolvendo al meglio ogni piccolo potenziale elemento di disturbo.

Fin qui la lettura originale del testo.

Tuttavia, provocatoriamente, ci piace rileggere lo stesso testo con gli occhi dell'HR se non addirittura dell'imprenditore che, di olivettiana memoria, ami trascorrere del tempo tra i propri dipendenti, per catturarne pregi al fine di meglio valorizzarli ma, al tempo stesso, cogliere sfumature su cui investire per rendere ancora più efficiente e piacevole la propria impresa.