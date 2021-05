Retail: l'esperienza in-store Ã¨ ancora fondamentale

La Germania ha le risposte più alte per la visione consolidata del cliente, il servizio clienti in corsia e l'opzione di checkout in negozio. Italia e Olanda i peggiori

I decision-maker apprezzano il ruolo degli assistenti alle vendite nel fornire un'ottimale customer experience, andando oltre la vendita stessa. Quasi due terzi degli intervistati affermano che il controllo della disponibilità in stock (64%) e la conoscenza del prodotto (63%) sono due dei tre compiti più importanti svolti dai commessi. Al terzo posto c'è la condivisione dell'esperienza personale sui prodotti e le linee di prodotti upsell e cross-sell (58%).

L'81% delle operazioni in-store e online dei retailer sono interconnesse, con più di quattro su dieci che dichiarano che se un prodotto è esaurito, i clienti possono ordinare online e consigliare le opzioni di fulfilment (48%), oppure possono acquistare online e restituire in negozio (46%), o comprare in negozio e restituire online (41%). Questo permette ai dipendenti in negozio di utilizzare l'offerta online per fornire una customer experience e per i clienti di utilizzare lo store fisico se è più conveniente per loro.

I retailer riconoscono l'importanza della consegna a domicilio e dell'esperienza in-store

Quasi sei intervistati su dieci (57%) riferiscono che l'home delivery è l'opzione di consegna più popolare per i clienti della loro organizzazione, rispetto al 30% che dice lo stesso riguardo al click and collect, e il 12% per il contactless/kerbside.